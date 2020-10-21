【忽然轉型】柯俊雄傳加戲床戰舒淇

多年來形象正面的胡楓原來曾拍過大膽情慾片，令人驚訝。其實以前亦有不少正氣電影小生接拍色情片，演出相當大膽。

柯俊雄 親身上陣

台灣男星柯俊雄先後在1979年以《黃埔軍魂》及在1999年以《一代梟雄曹操》分別獲得第16屆及第36屆金馬獎影帝。當年柯俊雄的公司簽下舒淇，找她拍攝旗下《靈與欲》，1995年，19歲的舒淇除兩點盡露外，同時與50歲的柯俊雄上演數場激烈床戲，及後有傳柯俊雄臨時換掉男演員，自己親自上陣，再臨時加入激情床戲。

關海山 手摸紅姑

自小跟隨父親往粵劇團學藝，及後來港早在50年代開始拍電影，起初關海山多演配角，直至60年代成為首席小生。1983年，關海山在59歲時跟初入行的鍾楚紅拍攝電影《男與女》，兩人有一幕大膽床上戲，關海山更出手摸紅姑大腿，當時紅姑表示若非被導演蔡繼光說服，她不會與關海山拍攝這場哄動床戲。

楊群 扮西門慶

曾在1969年及1973年分別憑《揚子江風雲》及《忍》，成為第7屆及第11屆台灣金馬獎影帝，80年代開始在港拍劇，最經典是1980年在無綫的《千王之王》飾演「卓一夫」。楊群於1974年39歲時曾拍攝李翰祥執導的《金瓶雙艷》（圖），他在戲中扮演「西門慶」，胡錦扮「潘金蓮」，另外在1976年亦跟邵音音合拍《官人我要》。

呂奇 自度艷戲

60年代主演多部粵語長片，及後一套《公子多情》一炮而紅，被稱為「多情小生」，與陳寶珠更成為銀幕上的最佳拍檔。1973年，呂奇31歲時開始轉拍色情片，當年便拍了《香港式的偷情》及《神女蕩婦綽頭王》（圖）。之後他更自組班底專門執導及製作色情電影，如《丹麥嬌娃》及《財子名花星媽》，成為當年香港情慾片的中流砥柱。

許冠文 床戰狄娜

一代笑匠許冠文多年來以拍笑片為主，全部都是合家歡電影，但他在1972年、30歲時接拍了自己首套電影，由李翰祥執導的《大軍閥》，當中他要與一代性感女神狄娜大演床上戲，女方更是全裸上陣，多年後許冠文受訪時大讚狄娜演出時大方自然，又指她超班前衞，更爆狄娜當年是零片酬演出。