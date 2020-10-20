【各有千秋】朴震榮創JYP成業界巨頭

除了PSY自組公司，朴震榮、裴勇俊和鄭雨盛在捧星方面都有計仔，為延續韓流方面作出貢獻。

朴震榮女團搖籃

唱跳歌手朴震榮1994年出道，推出過張學友《頭髮亂了》原曲《Honey》等歌曲外，由他一手創立的JYP娛樂早已貴為韓國三大事務所之一。早期慧眼識英雄將Rain捧成亞洲小天王，近年集中做女團搖籃，由Wonder Girls、miss A到近年的TWICE（圖）及ITZY，每團都人氣高企。朴震榮當老闆後依然為旗下歌手寫歌，好似TWICE前年的主打歌《What is Love？》就由他包辦曲詞。

裴勇俊眼光獨到

「韓流始祖」裴勇俊因與崔智友合演經典韓劇《冬季戀歌》，一度被封為「師奶殺手」，不過他選擇當紅時退居幕後，2004年轉戰商界。他旗下的Keyeast事務所猛將如雲，包括視帝孫賢周、金義聖、鄭麗媛等。裴勇俊揀作品方面相當有眼光，曾為現已離巢的金秀賢接下爆紅劇集《來自星星的你》都教授一角，又為朱智勛接下賣座片《與神同行》，成功令他洗去吸毒的負面形象。

鄭雨盛演員伯樂

鄭雨盛（右）和李政宰是韓國圈中出名的好兄弟，連鋪後路做生意都拍住上。同是影帝的他們於2016年成立了專門簽演員的Artist Company，希望提供平台幫助後輩。成立短短四年，已吸引了超多實力派演員加入。他們特別喜歡發掘新一代女演員，好似最近演出熱播劇《青春紀錄》的朴素丹、主演浪漫愛情喜劇《Do Do Sol Sol La La Sol》的高雅娜、韓劇《救救我2》女主角李絮等靚女演員。