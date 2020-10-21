撐警巨作《時代》資金源自大馬上市公司 江湖猛人崩牙駒為主席 沙田Me任非執董

以反修例運動作為題材，楊明、莊思明等撐警藝人主演的藍絲大片《時代》由新晉導演翟俊威（Aden）執導，其兄翟俊朗負責劇本部份及參演，其妹翟倩欣負責美術，其父綽號「沙田Me」的前和勝和揸Fit人翟浩琛則出力投資支持。

《時代》導演翟俊威是從澳洲留學回港，由於他對演藝事業發展感興趣，其父沙田Me近年與影視圈中人玩得好埋，開經理人公司又做出品人拍電影，難得有機會「忠貞報國」，當然順便為兒子一圓導演夢。

據《立場新聞》報道，翟氏一家全力支持的《時代》由這間名為INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD（0094）的馬來西亞上市公司贊助，INIX是在馬來西亞證券交易所上市的投資控股公司，旗下公司從事電子商貿、軟件開發等資訊科技業務，市值約 1.7 億港元 ，「沙田Me」則擔任其中一名獨立非執董。

INIX的現任主席為綽號「崩牙駒」的江湖猛人尹國駒，在今年8月7日獲委任為 INIX 的獨立非執董，而 8 月 11 日確認崩牙駒接任公司主席。外號「崩牙駒」的尹國駒為澳門國瀛集團老闆，被傳媒形容為江湖猛人，1999 年在澳門被裁定放高利貸、洗黑錢、擁有軍火，以及非法賭博等罪成入獄 15 年，後經上訴減刑，並於 2012 年出獄。另外，崩牙駒的外孫女為大台藝人楊嘉欣。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！