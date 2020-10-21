商台擬復辦實體頒獎禮 叱咤詳情稍後公佈

一年一度的樂壇頒獎禮，今年年初因為逆權運動抗爭持續，在社會氣氛影響及考慮公眾活動安全下，港台、新城、商台史無前例，先後取消實體頒獎禮，只有無綫懶理繼續閉門頒予「自己友」。不過，商台由昨日開始，陸續播出歌手錄音，包括謝安琪、關智斌等人，致電DJ查詢明年1月1日究竟有沒有「叱咤樂壇頒獎典禮」的宣傳聲帶，為舉行實體頒獎禮埋下伏線。

據《蘋果》所知，商台今年已決定會復辦實體頒獎禮，但舉行場地及是否安排觀眾入座等詳細計劃則仍在商討中。《蘋果》今日聯絡商台對外事務部，其發言人表示：「有關本年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮之詳情，本台將於稍後作出公佈。」

去年，商台於12月初宣傳取消實體頒獎禮，透過主持謝茜嘉在節目公佈，同時表示商台一直努力研究不同方案，希望能確保頒獎禮當日所有參與者在場外場內之安全，但最後未找到最妥善的方法，故只好無奈取消，改以其他形式頒發全數共43個叱咤獎項，樂迷又把焦點放在《願榮光歸香港》能否成功入圍903專業推介榜角該獎項，但因歌曲不附入圍資格，最後未有份角逐，最後由一首樂迷力捧、方皓玟主唱的《人話》成功成為「我最喜愛歌曲」。

此外，問到港台本年度的頒獎禮會否復辦？港台發言人表示：「我哋下星期會公佈有關頒獎禮的詳情。」而新城電台亦表示稍後會公佈有關頒獎禮的詳情。

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