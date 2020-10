BTS捲辱華風波傳中國海關禁相關產品 大陸速遞公司：有損國家名譽和利益

韓國人氣男團防彈少年團(BTS)早前因發表得獎感言時提及韓戰而意外引來小粉紅出征,批評BTS的發言涉辱華。隨後BTS所屬的事務所Big Hit推出樽身上印有「be with you, be WATER with BTS」的樽裝水產品,由於去年的反送中運動曾借用「Be Water」為口號,再次引來小粉紅不滿,日前就傳出中國海關將禁止BTS的相關產品。

最近網傳大陸速遞公司,停止運送跟BTS有關的商品進口大陸,據韓媒報道,速遞公司方面證實此事,理由是這些物品有損國家名譽和利益,海關可以禁止進口。當時韓媒表示:「根據我們的採訪結果,雖然沒有大陸官方回應,不過確實無法進口商品,這和過去限韓令的情況相似。」

不過中國駐韓大使館今日就否認傳聞,指了解後,中國海關方面沒有推出相關政策,韓國個別媒體的有關報道並不屬實。大使館方面表示,中方重視韓國以及中韓關係,珍視兩國在攜手抗疫過程中結下的深厚友情:「願同韓方共同努力,維護兩國關係友好氛圍,推動雙邊關係不斷取得新的更大發展。」

