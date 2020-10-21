姐匙Talk丨圓碌碌背女友踏幾船

唔通男人真係天性鍾意偷食？才華洋溢嘅「圓碌碌」上年先結婚，娶一個門當戶對老婆，兩人喺外國舉行浪漫婚禮，仲請到天王巨星畀面出席。點知新婚唔夠一年，聽聞圓碌碌原來婚前已收埋地下情人，佢哋秘密拍拖八年，由於女友喺外國讀書，所以一直冇人知。

似乎男人有名有利就會身痕，聽講圓碌碌唔係第一次偷食，早幾年先後搭上大陸女星「仙子」、奀茄歌星「雀仔」，三番兩次搞曖昧俾女友識穿，當時圓碌碌就向女友認錯，要求原諒講盡甜言蜜語，又講到自己好在乎女友，從來唔想傷佢心，結果箍煲成功。

前度想爆大鑊

點知圓碌碌死性不改，之後又衰偷食，最後仲娶埋新歡，唔甘心被飛嘅女友梗係怒火中燒啦！佢唔只好嬲圓碌碌浪費咗自己八年青春，當日仲因為圓碌碌嘅身份，聽佢媽咪話低調，自己先會咁聽話做地下情人，估唔到雙方見埋家長，以為遲早會一日嫁畀佢，最後變成入門夢碎。聽聞前女友想向傳媒爆大鑊，透過第三方搵返幾百萬人仔做報酬，不過呢單料最後冇爆出嚟，唔知係咪圓碌碌出錢平息咗件事呢？

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！