安俊豪生日冀武漢肺炎疫情散去 擔心空姐胞姊加入失業大軍

歌手安俊豪今天於九龍灣拍攝新歌《KEYMAN》MV，師姐甄詠珊與同師弟妹蘇家欣、吳啟釗與孫儀凌一同送上驚喜，為下周四（29）生日的安俊豪預祝31歲生日，而甄詠珊下月2日也生日，邁向40歲的她笑言本希望在40大壽大肆慶祝，她說：「今年咁嘅情況應該都唔會大搞啦，可以喺心裏面大搞就好。」

而安俊豪的生日願望是希望武漢肺炎疫情盡快過去，他說：「其實我同時都要安慰吓我家姐，因為佢係港龍嘅空姐，其實已經4、5個月冇工開，佢一路都唔開心呀，上個月只係飛咗一轉，佢已經做咗超過10年，新聞啱啱公佈，未知佢點安排，不過佢對公司嘅決定都好體諒，佢嘅內心都好糾結，同時亦有同佢老公呻，好彩佢老公可以支持到，而家主要係湊一對小朋友。」

安俊豪指自己今年在娛樂圈是零收入，這年都是靠兼職搵錢養家，他說：「自從爸爸喺2018年走咗，我就要孭起屋企嘅支出，爸爸患癌症嘅時候都借咗啲錢去醫，有6位數字，明年就會還晒，呢幾年要做好多嘢幫補家計，我有揸車送貨、送外賣，喺呢段時間仲做健身教練，不過都怕（武漢肺炎）第四波會發生，因為啲客都係浸返嚟，如果有疫情就會有影響。」他也慶幸公司的支持，笑言公司疫情下還簽了多位新人，自己已變成「前輩」，雖然有壓力，但也希望可以突破自己。

而安俊豪更謂幫助自己成長的師姐甄詠珊是他的貴人，指對方帶他加入公司，也在低潮下拉他一把，安俊豪說：「喺爸爸過身嗰段時間，脾氣好大，有抑鬱，打機都可以喊出嚟，係師姐拉返我上嚟，我要努力做出成績。」

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