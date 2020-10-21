愛妻董燕君不敵癌魔離世 林子博：放心走吧，愛你！

前無綫娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期。過去一年來，林子博一家齊心合力對抗癌魔，一直透過化療及鏢靶治療等對抗病魔，惜林太病情多次出現反覆，今年8月癌細胞更有擴散迹象，連進食吞嚥亦有困難，病情急劇惡化。

《蘋果》昨晚有致電林子博，他回應說：「早前太太肚漲有腹水，入院本來打蛋白針，最後要抽腹水，抽完佢就想返屋企，佢唔想留喺醫院，因為想見到家人，而因為醫生見到佢嘅腹水針窿有滲漏又再入院，所以出出入入醫院，返屋企又滲漏再返醫院，最後醫生唔畀佢走。」

可是，今早林子博在社交平台寫下情深說話，表示太太已與世長辭。「外父外母，請原諒我沒有好好照顧你的女兒，你們已團聚了嗎？老婆，我會照顧好詠渝、卓楠，你放心走吧，愛你！」不少網民留言盼他堅強振作，好好照顧一對仔女。

其實林子博自從公開太太患上罕有癌病後，各界不少有心人均施以援手，林子博為愛妻醫藥費奔波，卻得知自己不獲無綫續約，飽受雙重打擊。林子博慘食TVB「無情雞」，上月在facebook公開為愛妻籌募醫療費用，得到不少有心人熱心幫忙，本月初開始，林太接受了第一針的「幹細胞治療」，病情一度出現好轉，而林子博亦打算安排太太到台灣接嘗試免疫細胞治療，可惜林太最終不敵癌魔病逝。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！