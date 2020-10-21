院商「被通知」上映藍絲大片 傳演員及製作太奀被拒

藍絲大片《時代》原定7月上映，因疫情影響要延期至下月先搞首映禮，早前靜靜雞推出預告片，楊明、曹永廉、莊思明、莊思敏、李霖恩及許芯悅等演出，而早前涉嫌醉駕的楊明在戲中扮演警察做男主角，睇番該戲海報設計更「簡單」到嚇死人，電影英文名竟然用了林鄭競選時的口號「WE CONNECT」，導演翟俊威是吳國敬入室徒弟，擅長創作歌曲。

該片製作公司昨晚官網FB單方面宣佈《時代》將於11月6日起於Cinema City 旗下各大戲院放映，惟Cinema City卻於半夜極速割席，在FB發嚴正聲明，澄清「本公司旗下所有戲院並未有為電影《時代》安排任何放映場次」。部份網民紛紛提議不同的放映地點，譬如禮賓府、全港各大警署，或者大灣區放映。

據知情人士向《蘋果》透露該片完成後，一直未安排試片給院商觀看，只透過「相熟人士」搵戲院放映，在未落實情況下，卻在自己網站公佈上映日期，而院商竟然是「被通知」上映，被指會排期上映的Cinema City院線由黃百鳴經營，排片工作由他女兒負責。

Cinema City昨日收到「上映」消息後，已急於凌晨3時在FB專頁否認，撇清關係。有不具名院商表示有相關人士要求排《時代》一片，不過考慮到電影的「濃烈」政治背景，加上演員及製作太過「出色」，套片太渣，感覺連電視劇都不如，二來太藍太敏感，題材仲要講警察，加上未睇試片，所以完全沒有考慮。

對於《時代》未有院商安排上映，有份演出的李霖恩被問有否向電影公司了解，他說：「冇了解過，唔擔心，演員盡努力做好自己場戲已經有交代。」至於有傳他的爸爸李少光都有份幫手籌備，他解釋：「我諗我爸爸仲未知道我拍過呢部電影。」

楊明、莊思敏及李霖恩回應均統一口徑，楊明稱「冇同電影公司了解」，而莊思敏回覆：「我冇了解過呀，做演員只能做好演員本份。」《蘋果》曾聯絡莊思明，不過至今仍未回應。

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