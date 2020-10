The Spencer Davis Group成員Spencer Davis逝世 享年81歲

60年代著名樂隊The Spencer Davis Group成員Spencer Davis昨日逝世,享年81歲,其經理人公佈消息,指他因肺炎在醫院病逝。

他與 Muff Winwoo、Steve Winwood及Pete York成立的The Spencer Davis Group,於60年代走紅,發表了多支作品都大受歡迎,包括《Keep on Running》、《Gimme Some Lovin' 》與《I’m A Man》等,時至50年後的今日仍然為人熟悉。其中《Gimme Some Lovin' 》更成為了經典愛情片《摘星奇緣》(Notting Hill)的插曲。樂隊之所以用Spencer Davis命名,是因為當時隊員們都想不出樂隊名,加上不想接受訪問,所以就推Spencer Davis出來作為樂隊名字兼代言人。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!