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The Spencer Davis Group成員Spencer Davis逝世 享年81歲

1小時前

60年代著名樂隊The Spencer Davis Group成員Spencer Davis昨日逝世，享年81歲，其經理人公佈消息，指他因肺炎在醫院病逝。

他與 Muff Winwoo、Steve Winwood及Pete York成立的The Spencer Davis Group，於60年代走紅，發表了多支作品都大受歡迎，包括《Keep on Running》、《Gimme Some Lovin' 》與《I’m A Man》等，時至50年後的今日仍然為人熟悉。其中《Gimme Some Lovin' 》更成為了經典愛情片《摘星奇緣》（Notting Hill）的插曲。樂隊之所以用Spencer Davis命名，是因為當時隊員們都想不出樂隊名，加上不想接受訪問，所以就推Spencer Davis出來作為樂隊名字兼代言人。

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The Spencer Davis GroupSpencer Davis
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