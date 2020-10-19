add名人時尚｜自訂時裝周 Comme des Garcons 終極對立 Tory Burch 回憶美好童年

疫症當前，不少品牌缺席9月的傳統時裝周，改為自訂時裝發佈會，在外遊限制令下，Comme des Garcons放棄40年來一直參與的巴黎時裝周，改為日前在日本當地發佈，以「混沌和對立」進行一場終極展示；美國品牌Tory Burch 以照片和影片發表春夏2021系列，讓童年時的純樸美學安撫當下躁動的心靈。

【Comme des Garcons】

川久保玲早在常規時裝周舉行幾個月前已宣佈不會參與巴黎時裝周，改為在日本舉行小型發佈會，這是品牌40年來的首個獨立時裝發佈，一切都受疫情的漩渦所牽連。

Comme des Garcons 春夏2021發佈會在品牌的東京事務所舉行，會場全染紅，一片通紅似是回應當下荒誕的世界，設計方面就盡是不協調、對立的拼湊。在二元世界之內，存在對立是最正常不過。系列中，大量風馬牛不相及的東西並置，如bearbrick 印花拼graffiti 圖案；眼睛圖案拼波點；就連輪廓比例和用料也作對比，如短身皺褶外套配氣球裙；用料就更明顯，有乾濕褸與PVC 、蕾絲拼膠等，「世事無常而且不能預料，當中不協調的事情互相擦出火花，這些東西的拼湊形成強大的能量，而且非常正面。」設計師在騷後補充。正能量是設計師能從混沌的時代中找出一絲幽默——米奇老鼠印花、蛋糕膠裙、蕾絲過膠傘裙，還有亂了的rococo 假髮，全都是這個荒謬時代的縮影，而偏偏這些不尋常，現在已經變得正常不過。

20個造型中，鞋履是唯一的配飾，設計師找來戶外品牌Salomon和巴西膠鞋代表Melissa合作，與前者帶來厚底波鞋和Mary Jane 搭帶鞋，後者則有透明高跟鞋。

【Tory Burch】

混亂的日子讓人非常懷念昔日的美好時光，Tory Burch 在春夏系2021系列帶大家回到她的快樂時代。疫情當下，為設計師帶來一連串的反思，她回顧了自己的以往，重新思考以後的路，得出以「基本」、實用性為主的時尚態度，這也成為今個系列簡樸的風格。

系列以Pittsfield 的Hancock Shaker Village 為背景 ，這裏是設計師度過童年的地方。一系列鬆身剪裁的恤衫、垂肩的外套、阿拉丁褲，上面綴有富摩洛哥民俗特色的繡花、流蘇和圖案。設計師稱經過武肺一疫，令她重新定義服飾設計：「現在我不想要複雜的服裝，盡可能簡單就夠。」人靠衣裝，Burch出身顯赫，根本不用借服飾來炫耀，系列中感到一種「回歸簡樸」的心境，麻色和米色是主調，以通花、織花圖案、階磚印花等點綴，當中有全新的雙 T Monogram 印花，源於 Tory 記憶中在父母農場附近的阿米甚人部落中看到的賓夕法尼亞州荷蘭紡織品的圖案。層層叠叠的拼湊，如長長短短的絲巾褲裝、裙褲同穿，都有着隨性的意味。

配飾方面，有可折疊的皮革tote bag、撞色手袋和皮革網袋。鞋履多以幼帶涼鞋為主，首飾則有大貝殼耳環和流蘇頸鏈，主打舒適和實用性，可以隨意配搭和永恆地重複穿着。