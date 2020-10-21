霍啟剛呼籲政府支援藝文界 對港龍停止營運感可惜：係集體回憶

粵劇大老倌阮兆輝太太鄧拱璧召集33位大老倌義演義唱，舉行《仝人同心抗疫重生》網上粵曲演唱會為梨園子弟籌款，今天記者會上，擔任籌款活動「監管委員會」委員的霍啟剛也有現身支持，啟剛指與太太郭晶晶也愛欣賞粵劇，更愈看愈上癮，自言若能幫助粵劇發展，他與太太也不介意嚐試演粵劇滋味，而他亦透露大女有表演慾，喜歡唱歌跳舞，問到若子女想加入娛樂圈，會否阻止？他笑說：「唔會反對，唔會規管佢哋未來。」

提到國泰航空（293）大裁員今天落實，爺爺霍英東有份創辦的港龍航空停止營運，對此霍啟剛說：「 係可惜嘅，咁多年，某程度會係集體回憶，但係都明白嘅，香港冇內陸機嘅支持，好多商界嘅朋友都好辛苦，係理解呢一個決定，不過希望裁員之後可以支持返啲員工，係更加重要，都擔心裁員潮會繼續。」他更直言十分關心因疫情而受影響的各行各業，尤其是藝術文化界已有不少人才因此流失，固呼籲政府也應該提供更多資助，他說：「我有一個插畫嘅朋友都轉咗行，係好可惜嘅，所以有呢一啲活動係好重要，盡力去出一分力。希望政府帶頭可以撥多啲資源，畀唔同嘅製作或者唔同嘅表演者，呢個係好重要嘅，好似之前沙士之後有啲文化表演都係請外國團隊，但係希望啲資源可以支持返本地嘅製作團隊。」

提到慈善演唱會由本月15日開始至下月1日連續18天舉行，反應熱烈，有善長更捐出一筆100萬的善款，輝哥與璧姐也很開心。一直勞心勞力籌辧的鄧拱璧早前不幸患上小中風，幸好沒有大礙，今天在記者會上精神奕奕，她笑說：「辛苦到入咗醫院，不過ok嘅，修理吓，而家都有針灸同埋繼續覆診，醫生都叫我戒煙，但係戒唔到啦，咁大年紀，入咗院8日以為戒到，但係一做嘢就太緊張，唔可以唔食，而家都係食幾支啫。」身旁的輝哥也笑謂勸她戒煙也沒有用。

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