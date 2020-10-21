林子博太太離世 好友馬浚偉：對Shirley嚟講係解脫

林子博今日在社交平台透露太太董燕君（Shirley）離世消息。早前為子博一家舉行網上音樂會，以籌募林太醫療費用的馬浚偉，今日接受《蘋果》訪問時，表示今早收到林子博的通知，指太太董燕君已返回天家，馬浚偉說：「我理解同病魔博鬥嘅痛苦，對Shirley嚟講係解脫，佢都可放心去天家。子博係一個負責任嘅老公同爸爸，佢一定會照顧好一對仔女，佢條路仲好漫長，希望佢努力，今日同未來，只要幫到手，我一定會幫佢哋。」

馬浚偉連月對子博一家出心出力，去年他得知Shirley患癌，子博再慘食無綫「無情雞」後，人生跌至谷底，既要為太太醫病，又要養家照顧一對子女，馬浚偉即親自邀請對方參與舞台劇《男人40 CEO》演出。子博早前49歲生日，馬浚偉聯同一眾舞台劇台前幕後為他生日驚喜，並送上蛋糕祝福，當日太太Shirley和囝囝亦有現身，令子博非常感動。

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