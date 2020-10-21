林子博妻忍痛撐老公拍真人騷 電視台將視乎家人意願去處理餘下集數

林子博太太董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，可惜不敵癌魔，今晨子博在社交平台表示太太已與世長辭。

子博近日應香港開電視的邀請參與節目《大叔要變身》，除了記錄他減肥變身的過程外，Shirley亦有出鏡為老公打氣。如今Shirley病逝，對於餘下未播出集數的安排，香港開電視的發言人回覆《蘋果》：「《大叔》未播映之集數仍有部分有Shirley生前已拍攝之片段。由於是今早發生的事，製作團隊正商議如何處理，希望在不影響節目流程的同時，兼顧子博及其家人的感受及意願。」

Shirley在第1集就表示支持老公的決定：「我都希望佢變番做o靚仔，我識佢嗰陣個樣好細個，成個死o靚仔，冇諗過呢10幾年入面，佢會變咗個大叔。如果今次可以變返後生，可以搵返啱啱識嘅感覺。」不過到了第2集，Shirley因為身體不適而入院接受治療，但她仍然拍片支持老公，她表示本來自己有份參與節目，不過拍攝期間身體出現了痛症，惟有改形式演出，她還說：「多謝大家幫我老公由大叔變番做死o靚仔，我而家入咗醫院6日，都期望老公可以有轉變，會唔會畀我一個新鮮感，眼前一亮。」

子博亦表示太太的身體出現不同類型的痛：「佢試過痛到又暈又嘔，食唔到嘢，又落唔到床，但係都搵唔到乜嘢原因，不過唔使再擔心自己情況，可能好多人好後生已經有病，但係佢哋好多嘢都未做過，但係我哋已經過咗大半世，有好多嘢都唔係自己控制範圍之內，唯一係可以控制自己嘅情緒，要自己保持開心，所以你唔使擔心，有我哋一路陪你行呢條路，我有信心我哋可以睇住啲仔女成家立室，將來都可以抱孫。」

Shirley去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，子博全家在過去一年齊心合力對抗癌魔，但Shirley的病情多次出現反覆，今年8月癌細胞更有擴散迹象，上月子博在facebook公開為妻子籌募「幹細胞治療」醫療費用，得到不少有心人熱心幫忙，病情一度出現好轉，可惜Shirley仍與世長辭。

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