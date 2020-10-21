劉仁娜勁冧人夫Eric 新劇受武肺影響取消來港取景

韓國女星劉仁娜夥拍元祖男團神話隊長Eric、林周煥主演的MBC新劇《愛我的間諜》，將於今晚首播，三位主演今日聯同導演亮相發佈會，劉仁娜穿上短裙大騷美腿，又孖住Eric、林周煥大派心心冧fans。

導演在會上率先提到：「為了配合間諜的氛圍，原來劇本一開始設定男女主角在香港相遇，所以曾打算到香港取景，不過受到疫情的影響未能如願，只好急於尋找其他拍攝場地。」

劉仁娜及Eric今次首度合作，兩人就互笠高帽，劉仁娜表示：「之前曾有機會（與Eric）合作，但可惜未能成事，所以今次可以合作都覺得好開心。他很慈祥、語氣非常溫柔，是我出生到現在見過最帥的人。」並自爆在現場經常偷望Eric，令「現任老公」林周煥十分呷醋，至於Eric亦大讚劉仁娜看似很開朗、活潑，但實際見面後發現她很穩重。被問到印象最深刻的戲時，劉仁娜更直言：「與Eric婚禮的場面，除了愛，沒有甚麼好說的，全都是愛。」引起爆笑。

《愛我的間諜》講述Eric飾演偽裝成旅行作家的國際刑警秘密組織情報員，意外遇上劉仁娜扮演的禮服設計師，兩人交往6個月就閃婚，但他常因間諜工作赴海外出差，兩夫妻聚少離多而離婚。劉仁娜後來在派對邂逅林周煥詮釋的產業間諜，兩人決定結婚時卻重遇前夫Eric，劉仁娜在尋找消失至親的過程中，發展出一連串的事。

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