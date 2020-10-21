林子博結婚17年堅守愛 仔女孝順懂事陪伴母親走抗癌路

一對新人於結婚儀式上宣讀「無論是順境或是逆境、富裕或貧窮、健康或疾病、快樂或憂愁，我將永遠愛着你、珍惜你，對你忠實，直到永遠。」究竟有幾多對新婚夫婦真正明白箇中意思，及履行諾言。林子博於2003年3月28日在眾親友見證下，宣讀結婚誓詞迎娶董燕君（Shirley）為太太，展開他們人生的另一頁。

子博在爆發沙士疫情，兼面對失業情況下成為一家之主，他指當時是膽博膽，Shirley對丈夫非常信任，加上媽媽及哥哥鼓勵下便成為林太。婚後兩口子在2005及2009年分別誕下長女詠渝及兒子卓楠。組織家庭會面對許多挑戰，子博表示夫婦關係有一段時間好差，經常爭拗，Shirley父母於2012年先後在兩個月內離世，對Shirley打擊好大，經歷這段艱辛日子後，夫婦學懂互相扶持，感情轉好。

翌年子博於電視節目中自爆10年前，未有為太太送上求婚戒指而感到遺憾，皆因10年來的錢全放在家庭及子女學習上。結果一番感人說話獲珠寶商贊助子博，在仔女見證下將1卡鑽戒戴狂太太手上。一家人生活漸漸安穩，夫婦有穩定工作，仔女努力學業。

幾年後，Shirley在工作上遇到不快事而受氣，子博感到氣結，痛心太太的情緒悶悶不樂，毅然叫太太辭職，安心在家照顧一對仔女，自己獨力肩負一家收入。在香港凡事要錢的環境下，講這句說話並非易事，Shirley獲得子博的鼓勵及愛，便安心當上全職家庭煮婦，一家相處比以往更融洽。

林家十分溫馨，經常獲邀出席公開活動、獲邀接拍廣告，2018年初，被芬蘭旅遊局看中，邀請他們一家到芬蘭旅遊作宣傳大使，這千載難逢的機會，子博為之雀躍，出發前更問好友借航拍機，將一家溫馨場面記錄下來。2019年4月，子博透露Shirley被確診患上極罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，發現時癌細胞更擴散到肝、胰、肺及淋巴，病情已進入第四期，只能接受化療。

一家齊心對抗癌魔，同時子博卻收到大台不續約通知，他作為家庭唯一經濟支柱，面對龐大醫藥費用，照顧患病太太及仔女的日常生活，子博可謂吃不消。幸得各方支持，子博深明自己不咬緊牙關，幸福的家便會倒下，他堅持每朝起身送仔女返學，再買餸回家準備膳食，陪伴太太定時覆診。即使太太接受化療而剪掉頭髮，子博在社交平台上載親吻太太額頭的合照晒愛以示鼓勵。至去年12月，Shirley完成整個療程，今年初病情好轉，腫瘤縮了少許。

今年情人節時，一對經歷甜酸苦辣的夫婦接受《蘋果》專訪時，子博指過去一年不時拖實太太，感覺像回到拍拖時一樣，子博為免仔女返學及他外出工作時，太太感到寂寞，他專登領養一隻可愛小狗在家陪伴愛妻。

2020年面對肺炎疫情，8月時Shirley因腹腔劇痛而入院，因防疫問題，子博跟一對子女未能探望太太，他們知道Shirley在病房的無助及辛苦，不時透過電話視像探望Shirley，孝順的卓楠更拍攝搞笑片段逗媽咪開心，子博透露一對仔女非常生性，主動幫手做家務，減輕他的負擔。Shirley曾經說：「自從上年有呢個病，改變咗我嘅諗法，有啲嘢我唔會諗得好長，淨係珍惜而家，太遠嘅嘢我都唔會諗。」子博亦說：「都啱嘅，做人諗咁遠，plan嘅未必係你預期嘅嘢，所以我唔係一個太有planning嘅人，開心過每一日就夠。」一家人即使面對任何困難，仍積極面對，以愛去維繫，子博堅守做到結婚時宣誓的諾言，用愛守護Shirley的一生。

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