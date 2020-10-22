add名人時尚 | 范冰冰百變華麗造型 珠片禮服再換高訂羽毛裝

內地女星范冰冰2018年爆出逃稅風波之後，形象受損，人氣大減，演藝工作瞬間被全面停擺，不過事隔兩年後，范冰冰也慢慢試水溫，計劃回歸，開始接拍不少國際時尚雜誌封面，有份參演的荷李活電影《355》也將在明年上映，看來或有機會洗底全面回歸幕前。

范冰冰近來頻頻出席公開活動，以保持一定的曝光率，日前她更走足兩場，以浮誇華麗的造型，展示一貫的百變與霸氣姿態。她出席一個時尚雜誌的創刊派對時，率先穿上Gucci 2020早秋系列，一襲閃亮的紫色全珠片旗袍，開高衩剪裁搭配彩藍的長襪，造型極為搶眼性感，配合齊蔭髮型，大玩摩登復古的格調，甚有東方韻味。

之後冰冰出席護膚品品牌Guerlain的活動，她以全球代言人的身份現身，穿上Ralph & Russo 2020春夏的鮮青黃色高訂禮服，顯得皮膚特別白滑，而膊頭與裙上都飾滿羽毛，散發滿滿仙氣。

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