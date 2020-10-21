金牌編劇讚最靚仔丨38歲李棟旭凍齡20年 入行經歷大披露

韓國人氣劇《鬼怪》中飾演「地獄使者」的38歲男星李棟旭出道21年，其青靚白淨的美男子形象，一直深受fans歡迎，當中《鬼怪》的金牌編劇金恩淑曾大讚李棟旭是她至今為止見過男演員中最靚仔的一人。事實上，李棟旭從出道時就因為皮膚特別白晢，加上嘴唇紅得像櫻桃一樣，有着與眾不同的外貌而令人留下深刻印象。

近日李棟旭因為出演《九尾狐傳》而再度惹來網民及傳媒關注，當中網上亦再次翻摷他出道時及小時候的照片，韓媒亦再次整理李棟旭入行的經過及事迹。據了解，李棟旭5歲時曾參加食品公司嬰兒模特兒選拔大賽，之後一直收到不同廣告商的邀約。不過李棟旭在小學5年級時期，因為家裏起火而被迫搬到半地下室，加上父親生意失敗，令他渡過了艱難的時期。而李棟旭曾因經濟問題與妹妹分開生活，對妹妹來說哥哥比任何人都穩重，出道後，李棟旭購買了寓所和家人一起居住，亦有負責妹妹的學費和結婚費用，名副其實的廿四孝好哥哥。

作為模特兒出道的李棟旭學生時代夢想不是當演員，而是當國語老師，據了解他國語一課經常考到全校前5名，是國語成績非常好的學生。李棟旭夢想成為演員是從高中二年級開始，並開始擔任校內廣播班播音員，又曾試過拎住相機進行街頭採訪。而在父母的資助下，李棟旭報讀了演技培訓班，在演技學院讀了7個月的時候，老師瞞着李棟旭偷偷代他報名參加某服裝品牌的專屬模特兒選拔大賽，結果他獲得大獎，並成為品牌的專屬模特兒。

而李棟旭在高三時就以模特兒身份進入了演藝圈，正式踏上演員之路是1999年拍攝獨幕劇《BEST劇場－在路之外還有世界》，到2001年，他出現人氣劇《學校2》和《學校3》，直到2005年他因為擔正做《大話妹》主角而紅爆亞洲，並正式成為韓流明星。之後李棟旭一直活躍於影視界，直到《鬼怪》再令到他人氣登上頂峯，據了解當時李棟旭非常想要飾演「地獄使者」一角，於是刻意打探金恩淑編劇的海外日程安排，還買了機票向金恩淑自薦，最終獲金恩淑選為男主角之一。

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