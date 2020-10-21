撐警片幕後班底丨投資商身份神秘 前局長子李霖恩變「關鍵人物」

「藍絲鉅作」電影《時代》今年7月大鑼大鼓宣佈開鏡，眼見幕前班底雲集多位藍血藝人包括楊明、莊思明、莊思敏及李霖恩等，猶如漆黑中螢火蟲的卡士陣容，令網民十分興奮，紛紛表示期待電影的上映日期。

早前電影預告片標明在9月7日上映，可是一直只聞樓梯響，令網民「苦苦乾等」，直至日前，網民終於獲得「佳音」，電影再次預告會在下月6日上映，電影聲稱會在黃百鳴旗下的Cinema City各大戲院放映，惟Cinema City卻於半夜緊急在FB發嚴正聲明，澄清未有為電影《時代》安排任何放映場次，再次令網民「一場歡喜一場空」。

除了上映日期耐人尋味，就連電影的製作班底及投資方亦非常神秘，當中更傳出多個不同版本。

第一個版本：搵馬來西亞投資方

盛傳大台前藝人及前保安局局長李少光兒子李霖恩，因私底下與馬來西亞商界關係要好，又傳藝人夏雨有份穿針引線，促成馬來西亞一方投資電影，不過夏雨回應傳媒澄清「部戲唔關我事」。

第二個版本：江湖猛人開戲望捧紅兒子

有指江湖猛人沙田Me為捧紅兩個兒子，分別是翟俊威和翟俊朗，不惜大灑金錢投資該部電影，而事實上，翟俊威在電影中分別擔當導演及攝影一職，至於翟俊朗則擔當編劇。

同時，沙田Me本身和李霖恩十分老友，二人更合作拍攝YouTube頻道《Me哥今晚煮乜撚》，未知是否透過李霖恩介紹，搵到現時的藝人班底拍攝電影。《蘋果》今日致電李霖恩，他火速撇清關係，只強調自己是電影中的演員，他說：「冇了解過（電影何時上映），唔擔心，演員盡努力做好自己場戲已經有交代。」至於有傳他的爸爸李少光亦有份幫手籌備，他則說：「我諗我爸爸仲未知道我拍過呢部電影。」

第三個版本：資深導演被拖落水

第三個版本是早前網上流出電影《時代》的導演Call Sheet，在導演一欄，除了有翟俊威外，發現竟然有曾執導《童黨》、《五億探長雷洛傳》及《圍城》的資深導演「劉國昌的名字，搞到黃絲網民紛紛向劉導演說「不了」，不過劉導演無辜受牽連，早前已在社交平台出聲明，否認自己是該片的導演，據《蘋果》得知，劉導演事實上曾與細姪翟俊威見過一次面，二人確實在席間曾討論過電影情節，劉導演只給予對方拍攝上的意見，絕非如網上流傳他在該片擔任導演。

第四個版本：傳幕後班底係無綫劇組

早前坊間流傳電影有無綫劇組參與製作。《蘋果》曾問過相關人士，據悉由於TVB劇組本身有劇要開工，所以應該不是無綫人拍，但會否是早前被炒的大台員工參與拍攝，則不得而知。

雖然出現四個版本，卻發現多個版本當中都咁啱同李霖恩有關，他或許是「關鍵人物」，至於電影究竟何時會上映，楊明和莊思敏回覆說不清楚，亦未有了解，只會做好演員本份。

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