希拉莉鄔君梅主演《遠漂》不獲續拍 一季收檔

Netflix 新劇《遠漂》（Away）於上月推出，卡士除了有奧斯卡影后希拉莉史雲克（Hilary Swank），還有《末代皇帝》女星鄔君梅，劇集上架後於全球均受歡迎，進佔十大播放排行榜。然而，近日Netflix卻宣佈不會再拍第二季，觀眾將無緣見到後續故事。

其實《遠漂》自上架後成績優秀，開播之頭三周都穩佔美國十大播放排行榜，更有數日排名第一。而《遠漂》也曾打入香港十大。故事講述希拉莉為了執行任務，必須離開丈夫和女兒，領導團隊前往火星，執行風險極高的任務。據指Netflix因為劇集拍攝費高昂，而決定不再續拍。而除了《遠漂》，近來不獲續拍的還有《不了》（I Am Not Okay With This）、《平行社會》（The Society）與《GLOW：華麗女子摔角聯盟》（GLOW）等，原因與武漢肺炎令拍攝難以進行有關。

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