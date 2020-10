希拉莉鄔君梅主演《遠漂》不獲續拍 一季收檔

Netflix 新劇《遠漂》(Away)於上月推出,卡士除了有奧斯卡影后希拉莉史雲克(Hilary Swank),還有《末代皇帝》女星鄔君梅,劇集上架後於全球均受歡迎,進佔十大播放排行榜。然而,近日Netflix卻宣佈不會再拍第二季,觀眾將無緣見到後續故事。

其實《遠漂》自上架後成績優秀,開播之頭三周都穩佔美國十大播放排行榜,更有數日排名第一。而《遠漂》也曾打入香港十大。故事講述希拉莉為了執行任務,必須離開丈夫和女兒,領導團隊前往火星,執行風險極高的任務。據指Netflix因為劇集拍攝費高昂,而決定不再續拍。而除了《遠漂》,近來不獲續拍的還有《不了》(I Am Not Okay With This)、《平行社會》(The Society)與《GLOW:華麗女子摔角聯盟》(GLOW)等,原因與武漢肺炎令拍攝難以進行有關。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!