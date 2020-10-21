Maya Awards | Win Bright再度合體 勇奪年度最佳劇集

泰國局勢持續緊張，但當地娛樂頒獎禮「Maya Awards 2020」如期於昨晚在曼谷舉行，紅爆亞洲的BL劇《因為我們天生一對》（2gether: The Series）獲得年度最佳劇集獎項。

由《The Maya Channel Magazine》主辦的第六屆「MAYA AWARDS」於昨晚舉行，以表揚泰國音樂、電影、電視節目和劇集的傑出表現。人氣同志劇《因為我們天生一對》勇奪年度最佳劇集，劇中兩位主角Win和Bright打扮西裝骨骨與一眾演員合照，Bright致辭時感謝台前幕後的努力，令他們能夠站在台上，而Win就多謝投票的粉絲。此外，另一部「18+」BL劇《與愛同居》（TharnType: The Series）男主角Mew不但獲得最佳男主角獎項，更與劇中拍檔Gulf獲封最佳情侶。至於年度最佳劇集歌曲獎，就由去年人氣劇《深藍之吻》（Dark Blue Kiss）男主角Tay Tawan和New Thitipoom合唱的主題曲《No Definition》奪得，Tay日前在IG貼上英文文宣支持示威者。

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