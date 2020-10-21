狗仔出更丨林作帶女友書店打躉刨英文書 為裕美加添墨水

林作自從公開和裕美情侶關係後，似乎一直不被外界祝福，而反對力度最大的人，肯定是林作媽咪Lily，除了講到明不會讓裕美入門，早前兩母子現身節目時，Lily更請教蘇民峰如何可以沖走阿仔桃花，還說林作過往任何一個女朋友，她都合眼緣啱嘴形，相反阿仔現任女友，林作阿媽就擺明唔多鍾意，甚至連溝通了解亦唔想。

雖然阿媽落晒閘，不過林作依然120分投入愛裕美，無論去到邊二人都形影不離，日前他們又被《蘋果》影到十指緊扣行街，不過他們今次並非shopping或撐枱腳，反而是到西環一間專賣二手書的店舖打躉，一待便是接近一小時。現場所見，由於書店面積小，地上又擺滿書，他們只能左捐右攝搵位企。而放眼望入去，書店內絕大部份都是英文書，林作拎起其中一本書就專心地刨，相反裕美左望右望，摷了一輪，終於搵到講關於潮流和名牌歷史的書，最終二人買了大袋書便離開。

《蘋果》事後訪問林作，他表示自己經常到該書店打書釘，問到是否帶裕美上書店趁機幫女友增值？他說：「咁我哋拍拖節目唔只行街食飯睇戲，佢都有興趣睇書，佢嗰日都買咗好多本講關於CHANEL嘅書。」

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