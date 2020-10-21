武漢肺炎丨釜山電影節疫情下今開幕 奉俊昊拍片打氣

韓國早前再度大規模爆發武漢肺炎，甚至有藝人、劇組工作人員確診，令演藝圈都受到影響，所以「第25屆釜山國際電影節」亦順延至今日才開幕，大會早已表示不會舉行開幕式、閉幕式、紅地毯、與觀眾對話等戶外活動，令是次電影節規模大大縮細。

據大會透露，電影節期間會放映來自68國共192部電影，比去年少100部，所有放映的電影都需事前於網上購票，無法現場買票，入場觀眾均需實名登記，以及量體溫。

是次疫情令世界各地的電影業都大受衝擊，對於今屆釜山電影節能夠順利舉行，奉俊昊、李滄東、朴贊郁等韓國名導都特地拍片為電影節打氣。奉俊昊表示：「衷心祝賀2020年釜山電影節開幕，在如此艱難的時期，今年一如既往地再次與觀眾見面，感到非常高興。希望明年能夠在戲院內跟觀眾見面、握手、一同觀看及分享電影。」李滄東則表示：「我們電影人應該團結起來。」朴贊郁亦表現出克服疫情的意志。

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