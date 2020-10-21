韓國女神鬥吸金丨喬妹型格濃妝示範秋裝 全智賢晒長腿冧大陸fans

韓國女神全智賢及宋慧喬出道多年，一直是廣告商的寵兒，二人均密密為代言品牌影靚相搵真銀。當中喬妹去年跟神劇《太陽的後裔》拍檔宋仲基辦妥離婚手續後，就甚少公開露面，平時就晒新相維持曝光率。喬妹昨日就於IG的限時動態，公開為服裝品牌MICHAA拍攝的新相。於網上公開的照片中，見到喬妹化上稍濃的眼妝，以冷酷型格的造型示範不同秋裝，當中亦有晒腿冧fans。

而全智賢亦曾是MICHAA的代言人，不過近期已轉代言其他服裝品牌，更密密晒廣告新相。近日網上再曝光全智賢為悠閒品牌拍攝的新相及影片，以及她為另一戶外運動服裝品牌拍攝的露腰相。

另外，全智賢於2014年憑神劇《來自星星的你》紅遍亞洲，當年她更擔任大陸服飾品牌的代言人，不過自從2016年大陸實施「限韓令」後，全智賢亦少了於大陸方面的活動。不過未知「限韓令」是否有望逐漸解禁，繼《來自星星的你》的金秀賢早前拍片宣傳「雙11」活動後，全智賢亦再次擔任該大陸服飾品牌的代言人，品牌方面今日更公開女神跟大陸fans打招呼的影片，另外亦有女神晒長腿的新相。

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