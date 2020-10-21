佘詩曼不嚮往嫁入豪門 對婚姻仍然有憧憬

現年45歲的佘詩曼近年事業發展可謂名利雙收，北上發展更令她事業上一層樓，賺錢賺到盤滿缽滿，不過感情生活似乎有點失色，從1997年參選港姐入行至今，雖然與不少男藝人傳出緋聞，不過真正承認的戀情並不多，阿佘曾經在訪問上說過，她因為太專注事業而棄很多段感情，所以至今仍然小姑獨處，是圈中出名的「黄金剩女」。

阿佘最近接受大陸節目《發光的姐姐》訪問，港姐出身的阿佘，被主持人問到當選後何解未有選擇嫁入豪門，反而入娛樂圈做藝人，阿佘笑說：「吓，那個時候年紀那麼小，我不想！那時一直都未停過叫你拍，睡覺都沒有時間，還安排自己的人生？剛剛讀完書出來就（結婚）…很奇怪！所以沒想那麼多，很開心一直拍，然後就收工開工，收工開工，就一直這樣就到現在了。」

不過阿佘表示對婚姻仍然有信心，她說：「我相信我會找到的！我從來未有後悔曾經錯失結婚時機，如果沒結成的話，那肯定他不是最適合我的！隨緣吧（感情），我想找一個有趣的靈魂。」

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