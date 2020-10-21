愛妻病逝丨林子博入行28年人緣佳 汪阿姐古天樂齊助渡難關

前TVB主播林子博今晨宣佈患癌妻董燕君病逝，身為家庭支柱的林子博，近年肩負起愛妻的醫藥費，更要照顧一對子女的生活費，去年10月卻慘食大台「無情雞」，突然變卦不續約，令林子博頓時失業，飽受沉重壓力，不少圈中人向林子博主動送上關懷，亦願意伸出援手。

林子博於1994年參加電視新星大賽加入亞視，曾為《今日睇真D》主持，亦在不少亞視劇集中演出，2008年轉投無綫娛樂新聞台，擔任主播及外景採訪，林子博待人有禮、工作認真，因此與不少傳媒行家及藝人結緣。

他於2013年參與無綫真人騷歌唱節目《星夢傳奇》，向來與太太董燕君非常恩愛，比賽期間透露向她求婚時，因經濟困難未有送上鑽石戒指，希望可以以鑽戒報答對方，多年來對家庭及子女的付出。林子博最終願望成真，獲楊諾思贊助價值近10萬的鑽戒送贈太太，他亦因參與《星》而廣為大眾認識。

林子博平日在社交平台不時分享家庭生活，即使太太患病及失業，林子博樂觀面對，鮮有於網上自怨自艾，一個撐起頭家。他在娛樂圈工作多年，雖然未能成為獨當一面的一線小生，但在主持方面表現甚佳。向來默默工作的林子博，在圈中人緣甚好，而且愛護家人，多年來贏得不少支持。太太董燕君於2019年4月患上罕見癌症，林子博忙於為醫藥費及家庭日常奔波，同年卻遭大台反口不獲續約。

原定再續約3年的林子博，曾於訪問中透露：「見到太太發作，我嗰刻真係好憎TVB，但當見到太太冇事，我又冇咁諗。」離開大台後，人緣甚佳的他獲不少圈中人幫助，阿姐汪明荃在月餅內藏大疊現金、同期出道的古天樂邀請他拍劇、馬浚偉找他演舞台劇、張衞健致電鼓勵、鄭秀文、薛家燕、鮑起靜、江美儀及張慧儀等伸出援手，甚至大廈業主立案法團主席亦送贈5位數字支票，希望能為他解決燃眉之急。

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