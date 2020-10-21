獨家丨撐警片副導係前勝和坐館兒子 導演劉國昌無奈被加名：控制不到

由楊明、莊思明等撐警藝人主演藍絲大片《時代》，竟然上映都爆出「羅生門」，有傳院商在未睇試片下，「被通知」上映，製作公司其後指由於電影題材敏感，受到發行商、戲院及各方面不同政見因由的阻滯，故投資方會不惜重金包場，找合適的方法及渠道令電影上映。

以反修例運動作為題材的《時代》，由新晉導演翟俊威（Aden）執導，至於劇本則由在電影中亦有份演出的哥哥翟俊朗負責。翟俊朗與翟俊威兩兄弟在幾年前出道，以唱作人身份出道的翟俊朗師傅是吳國敬，至於翟俊威則以導演、演員身份出道，兩人的父親則是前勝和坐館「沙田Me」的翟浩琛。

不得不提的是，在電影中的美術一欄，亦有一名叫翟倩欣的人，相信此人就是沙田Me的其中一名女兒。

《時代》導演翟俊威是從澳洲留學回港，由於他對演藝事業發展感興趣，其父綽號沙田Me是前和勝和揸Fit人翟浩琛就全力支持。沙田Me近年與影視圈中人玩得好埋，開經理人公司，又做出品人拍電影，去年發生反修例運動後，據知有愛國商人想為政府做點事，所以打本支持沙田Me搞一部撐警電影《時代》。

而沙田Me明知兒子Aden想做導演，所以就大膽給兒子執導這片機會，Aden想找過一些知名導演幫忙，但不少導演知道是拍撐警電影，所有導演都拒絕了，最終聯絡曾執導《五億探長雷洛傳》的導演劉國昌。

導演劉國昌今日接受《蘋果》訪問時說：「我識導演Aiden（翟俊威），我啲細姪。開始時候佢諗住拍一套電影關於年輕人，冇話藍定黃嘅。後來聽聞佢嘅投資者，包括佢爸爸（沙田Me），因為資方問題，逼住轉軚，劇本越嚟越藍。過程當中我幫佢僅看過初稿，畀咗啲少少意見，但後來個故事改咗好多，所以我褪軚。因為劇本有好多睇法唔一樣，唔適宜參與，所以退出。」劉國昌承認只在最初期給予意見，真正拍攝時沒有參與，二人見過一次面。

對於今日網傳一張《時代》開工通告，竟然寫上導演為「劉國昌」及「翟俊威」，劉國昌無奈稱沒見過實物，至於寫上甚麼名字自己控制不到，他笑說︰「我寫你個名都得啦。」

其實沙田Me一向喜與娛樂圈中人玩，早年他生日在酒樓食飯慶祝時，坐上客就有李雨陽、喬寶寶，吳國敬等，而成立經理人公司後，由坐館轉型做娛樂大亨，亦跟林雅詩傳過緋聞，有消息指兩人曾指二人是同居關係，不過林雅詩另一方面卻被傳媒拍到與「弘武電影公司」老闆馬天樂，在車上傾偈之餘，林雅詩的頭部離奇地伏在司機位下方兩分鐘，而且兩人更於車廂中互咀，而當時有指「弘武電影公司」的幕後老闆就是沙田Me。

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