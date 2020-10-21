余香凝為保護未婚夫拒透露婚期 上圍升級腰間微隆疑有喜

余香凝日前於網上宣佈結婚，同時傳出雙喜臨門，今日她與鄭中基、張可頤、陳俞希及邵仲衡等出席ViuTV於尖沙嘴舉行新劇《暖男爸爸》記招。自公佈婚訊後首度現身公開活動的余香凝，身穿鬆身衫及2吋粗踭鞋到場，雖然步伐輕快，但側身時見腰間微隆及上圍升級，而鄭中基準備了咖啡給她時，司儀說：「妳唔適合飲咁多咖啡。」儀式尾聲以香檳祝酒，余香凝亦全程滴酒不沾。

收到傳媒送上祝福，余香凝合十答謝，她解釋時間尚早，所以不飲香檳，而咖啡放得太耐，工作人員事前已叮囑不要飲。對被指懷孕，問她是否怕小氣所以不公佈？她說：「我知大家關心呢樣嘢，有好消息再通知大家，我都大個女，成日都話30歲前結婚生仔。」有指下月14日於半島酒店行禮結婚，她好奇地問為何有這傳聞，但婉拒透露真正婚期及地點，皆因未婚夫是圈外人要保護他：「我都未諗（結婚擺酒細節），但唔會大排筵席，其實我夢幻婚禮都係只要有最愛自己嘅人係度就得。」她否認未婚夫從事証券業務，只形客他是好努力工作的人。

余香凝覺得人生不只事業，也渴望組織家庭，問到婚後會否繼續工作？她說：「痴線，梗係會，佢點都好支持我，係爆晒分。」講到求婚過程，她指非常簡單，再問到早前有人爆其未婚夫的樣貌時，她就表示不作回應。舊愛陳家樂亦有送上祝福，問到余香凝會否請對方飲？她說：「我仲未諗賓客表，不過都係少少人食飯。」她指會尊重長辈做足傳統儀式，玩新郎環節視乎姊妹意見，她說：「我當然想錫住佢。」

鄭中基與張可頤對新劇收視充滿信心，每集都會為觀眾帶來不同訊息，鄭中基笑指兒子曾經問他為何不是自己演出，他回答兒子說：「因為你唔識字，點睇劇本。」他指每次在網上頻道爆兒子瘀事時，兒子每次都會發現，問到可會父子拍檔演出？他說：「我諗唔好，佢好失禮人。」

活動完結後，余香凝乘坐7人車回到沙田寓所，只見她與女助手一起落車，期間助手並沒有扶着余香凝。發現記者後，余香凝雖表現愕然，向着記者說：「辛苦晒！」

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