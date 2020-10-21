現年84歲的荷李活殿堂級影星羅拔烈福（Robert Redford）白頭人送黑頭人，其紀錄片導演兒子James Redford昨日傳出逝世消息，終年58歲，令人心酸。James的太太（Kyle Redford）證實，丈夫因膽管癌於家中過世，Kyle於網上留言，James一生過得美麗璀璨，自己能相伴他32年，感覺很幸福。

羅拔望保私隱

羅拔烈福的發言人表示，羅拔「為他的家庭而哀傷，在這艱難的時刻，希望大家尊重其私隱。失去一名孩子，那種傷痛是不能量度的，Jamie（James的暱稱）是一名可愛的兒子、丈夫與父親。透過他的孩子、藝術、電影與對保護環境的熱情，他的偉績會繼續長存。」 James是羅拔烈福與前妻Lola Van Wagenen的兒子，除擔任紀錄片導演，也是一名環保活躍分子及慈善家。

James自小身體就有嚴重病患，小時候曾兩度接受換肝手術，其後他也成立了James Redford Institute for Transplant Awareness，以喚起人們對捐贈器官的關注。長大後他跟隨爸爸的步伐入行，成為一名紀錄片監製與導演，作品包括關於教育的《The Big Picture: Rethinking Dyslexia》，以及關於環保的《Happening: A Clean Energy Revolution》。

至於James的兒子Dylan與女兒Lena，就與爺爺一樣成為了演員。2005年，James與爸爸羅拔烈福成立The Redford Center，以電影及媒體去探討環保與氣候變化方面的解決方法。