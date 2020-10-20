韓流席捲全球，越來越多有才華的藝人彈起，奈何演藝生涯有限，即使唱得跳得演得，亦難免被後輩爬頭。一班目光遠大的韓流明星非常有頭腦，「馬舞大叔」PSY、裴勇俊、鄭雨盛等紛紛自組公司做老闆，貪可以自己話事不受拘束，還可利用自身知名度和人脈簽下不少藝人，一方面提攜新人，又可開拓新一條財路，成為新一代韓流推手。

撰文：莉莉人

八年前，PSY憑《江南Style》一曲成名，令全球掀起韓流，騎馬舞被各路人馬拍成不同版本，MV點擊率至今已衝破38億，非常巴閉。2001年出道的PSY，音樂作品不時諷刺社會，於傳統的韓國社會非常破格。他原本跟BIGBANG同屬YG娛樂旗下，但去年1月他自立門戶創辦P NATION，希望為志趣相投的藝人打造一個遊樂場，寓工作於娛樂。

直認整容隆胸

PSY簽下的藝人，個個如老闆一樣個性獨特，好似有「話題女王」之稱、在美國長大的Jessi性格率真大膽，在一眾賣乖乖女形象的偶像中成功突圍而出。Jessi在15歲時因外貌清純又唱得，一度被SM娛樂招攬做練習生，差一點就加入少女時代出道。因為與公司理念不同，Jessi離開後以hip pop組合出道，可惜成績未如理想，一度淡出樂壇。現時她人氣高企，PSY功不可沒，今年為她度身訂做霸氣歐美風的新歌《NUNU NANA》爆紅，是她出道15年以來成績最好的一次。

PSY看中Jessi不拘小節的性格，沒有刻意限制她，反而以「放養」模式管理。Jessi直認眼睛和鼻子曾整容，甚至在《Who Dat B》MV中穿上一件親自設計、於胸口寫有「FAKE」的上衣，大方承認隆胸。她口沒遮攔經常製造話題，目前有三個節目在手成為綜藝寵兒，連「國民MC」劉在錫都甘拜下風，表示控制不到她。兩人於《玩什麼好呢？》上經常鬥嘴，Jessi又與李孝利等組成限定女團「退貨遠征隊」推出新歌，刺激節目收視創新高。

泫雅高調拍拖

不少事務所都禁止藝人談戀愛，害怕流失粉絲，「馬舞女」泫雅前年因與同門師弟E’Dawn公開認愛，被舊公司炒魷魚。幸好開明的PSY將這一對話題情侶收歸旗下，更任由二人於社交網公開親密合照，以及亮相人氣綜藝節目《認識的哥哥》放閃，自由度夠大反而贏得粉絲好感，亦令泫雅比起留在女團4MINUTE時期的形象更真實。

除了話題性高的藝人，PSY亦睇好有創作才華的音樂人，簽下擅長hip pop風格的唱作人Crush及Heize。二人在韓國被封為「音源之王」，只要一出新歌就大賣兼橫掃各大音樂榜，當中他們為神劇《鬼怪》唱的《Beautiful》及《Round and Round》，令人一聽難忘。