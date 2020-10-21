王晶揸旗搵成龍 甄子丹拍撐警片 反應冷淡開拍無疾而終

其實早在「沙田Me」翟浩琛投資開拍撐警電影《時代》時，去年中方有人聯絡過王晶和無綫，希望他們可以協助開拍一部撐警電影和一齣電視劇，以圖挽回香港市民對警員的印象。據知王晶找過向華強太太陳嵐去啟動這部電影，希望可以拉攏10間電影公司合資去拍攝，更期望能邀請到大卡士如劉德華、甄子丹、梁家輝和成龍等主演，至於電視劇則由無綫去製作，男主角初定由楊明擔當，無綫在深圳也搭好景準備開拍。

撐警電影初步提議是今年中開拍，但據悉各大電影公司反應冷淡，因為知道拍這類題材不得民心，只會惹大部份市民反感，加上投資金額上億元，肯定是冒險投資，最重要是找紅星演出也是處處碰釘，演員們都覺得現時風頭火勢，政治環境太敏感，也不想接政治色彩太濃厚電影，而更重要是今年武漢肺炎大爆發，影視製作全部停擺，開拍計劃也不了了之。而無綫方面也因疫情封關，這部撐警劇就擱置下來，至今也沒有聽到要重新啟動。

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