鄭艷麗疑厭食症復發 相隔4個月再度入院留醫

現年49歲的90年代艷星鄭艷麗，曾經是台灣富商黃任中的契女，契爺病逝後回港，之後淡出娛樂圈，早年她被發現在麥當勞打工，貼地工作和昔日在娛樂圈璀璨生活可謂大相逕庭。今年6月，她被爆出患上厭食症，體重跌至不足100磅，她更一度被送入ICU。當時她在社交平台留言透露很想念遠在越南的媽媽，還表示自己一定會安然無恙，事關要等媽媽返港煲湯給她飲，最後她亦康復出院。

可是，事隔4個月，鄭艷麗昨日在社交平台自爆再度入院，惟未有透露是否厭食症復發還是另有原因。她說︰「嘻嘻，由上個星期五半夜開始，勁肚餓勁嘔勁唔舒服，還好今次媽媽越南回來香港啦！給我斟水，給我沖保心奶粉、但都係冇……直到今天早上媽媽隔離14日完結，立刻陪我去醫院睇醫生，還是敵不過要入醫院，失敗……感謝媽媽這幾天的照顧，還有今天在醫院搞咗一整天，辛苦您了！」

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