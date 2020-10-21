美國總統選舉在即，「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）慘遭美國網民狙擊，話說一位電影人 Amy Berg於twitter貼出影壇四個Chris，包括基斯柏特、「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）、基斯派克（Chris Pine）與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的相片，並表示：「其中一個要走。」結果就引發網民熱烈討論，不少人都表示基斯柏特要走，因為他沒有公開表態支持哪一名總統，也未有跟隨其他Marvel英雄齊齊撐拜登（Joe Biden），於是就被屈成特朗普（Donald Trump）支持者。加上他之前曾支持一間教會，而該教會又被指反LGBTQ（非異性戀者），所以網民都稱他為「最差的荷李活Chris」。

羅拔唐尼支持

時至昨日「鋼鐵奇俠」 羅拔唐尼（Robert Downey, Jr.）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演詹姆士昆恩（James Gunn）與基斯太太、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger） 女兒Katherine Schwarzenegger都出聲護航。羅拔唐尼表示：「甚麼世界……這些『無罪的人』正向我兄弟基斯柏特投石頭。他是一名真正的基督徒，活出自己的原則，時常正面又感恩。如果你對基斯有問題，我有個提議，刪除你的社交戶口，坐在自己的性格缺陷上，好好努力，然後才慶祝你的所謂人性。」狠批網民的攻擊言論。

變形俠醫力撐

至於出名是拜登粉絲的「變形俠醫」麥克雷法路亦為基斯發聲：「基斯柏特是正人君子，我認識他本人，除了散佈的謠言，看清楚他是怎樣活出自己，他只是不就政治發言，這是分散了大家注意力，我們看清楚眼前事吧，我們已離目標很近。」而基斯太太Katherine更指網民是集體欺凌：「這是我們想要的嗎？這個世界發生如此多事情，人們也為各種事而掙扎，涼薄已是很落伍，我們可以有很多空間去愛，我們都需要愛，而不是無意義的欺凌，試試吧。」