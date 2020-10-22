超強陣容丨孔劉 朴寶劍新作《Wonderland》 傳明年於Netflix播映

韓片《晚秋》導演金泰勇執導的新作《Wonderland》，集合其妻兼大陸女星湯唯、《鬼怪》男星孔劉、《雲畫的月光》男星朴寶劍、《屍殺列車》女星鄭有美、《上流寄生族》男星崔宇植、「國民初戀」秀智等超強陣容，由選角開始已經引起熱話。

韓媒《Starnews》今日報道，《Wonderland》已進入後製階段，湯唯將於明年初完成部份情節的補拍，預計於明年下半年在韓國開畫，同時會在串流平台Netflix上公開，供全世界fans觀看，由於湯唯有份演出，估計亦會在大陸上映。報道續指，早於《Wonderland》開拍初期，發行商已跟Netflix方面討論播映權，經過長時間的商論，最終決定在Netflix上公開，令fans大呼期待。不過Netflix就否認消息，表示一切尚未落實。

另外，朴寶劍主演的tvN新劇《青春紀錄》今日公開了花絮影片，當中曾與朴寶劍合作《回笞吧！1988》的女星惠利亦有客串一角，雖然劇中兩人沒有對手戲，但朴寶劍就特地到場探班，朴寶劍甫見到惠利就開心地揮手打招呼，又在鏡頭前介紹惠利飾演的角色，認真好感情。而在劇中飾演朴寶劍胞兄的李在源，亦有在IG上載兩人的合照，力證兩人私下好感情。

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