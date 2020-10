美國真人騷女王Kim Kardashian正式踏入40歲,但甚有生意頭腦的她,首個生日post都是推銷旗下品牌化妝品,更再度搬出迫爆身材賣產品。

Kim在IG貼出自己身穿內衣的相片,並坐在巨大生日蛋糕前,宣佈踏入40歲,同時也向粉絲表示其化妝品推出生日優惠。Kim今年因為化妝品牌KKW而勁賺,身家高達7.8億美元(約60.8億港元),超越身家有7億美元(約54.6億港元)的細妹Kylie。雖然真人騷《Keeping Up With The Kardashians》即將收檔,但人氣仍然高企。

