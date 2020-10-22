龔嘉欣傳難忍大馬有錢男友花心 狠斬1年情

現年30歲的大台小花龔嘉欣，入行多年只承認曾戀鄧健泓，惟2012年自爆和男方分手，結束兩年情，自此未有再傳出戀情。直至去年，有傳她戀上大馬有錢仔Bryan，二人在熱戀時，有指Bryan對女友無微不至，家境富裕的他，不但送贈波子跑車，車牌更以二人英文名縮寫「KB」（Katy和Bryan）命名，同時，亦傳他打本給女友在大馬開設火鍋店，讓龔嘉欣一嘗當老闆娘滋味，冧得女友心花怒放。

為了爭取和男友見面機會，龔嘉欣不惜香港、大馬兩邊飛，有指她刻意減產，在今年只參演《金宵大廈II》和只得12集的短劇《香港愛情故事》，而她原定是重頭劇《七公主》的要角之一，但最後亦推掉做主角，只做客串角色以還監製陳維冠的人情。而眼見身邊好姊妹包括陳凱琳、譚凱琪和沈卓盈已先後組織家庭，因此打算做大馬新娘的龔嘉欣，亦渴望搵到好歸宿。

可是，經過1年相處，據知龔嘉欣發現遠在大馬的男友，異性緣旺盛，而自己留在香港拍劇，難以對抗有女埋男友身，因此索性斬纜，結束短短1年的戀情。

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