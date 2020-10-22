裴勇俊舊愛丨40歲李思江迎老公退伍 拉低口罩激動咀嘴

韓流始祖裴勇俊的40歲舊愛李思江，去年底跟細11歲的男團BigFlo成員Ron登記結婚，二人亦於去年1月舉行婚禮。現年29歲的Ron於結婚後3個月、去年4月入伍，並終於在昨日退伍。

李思江昨日於IG公開跟老公Ron的合照，以及二人甜蜜相擁咀嘴的影片。影片中，李思江跟Ron一見面即奔向對方，Ron抱起老婆，之後李思江拉下口罩跟Ron甜蜜咀嘴，Ron更一直錫老婆，似乎因為可以再次一起生活而非常激動。李思江就留言：「終於！！！！#花鞋 #退伍 #嗚嗚 #苦盡甘來 #差點死了」流露激動的心情。

李思江曾跟裴勇俊拍拖，2003年裴勇俊公開戀情，有指當時裴勇俊曾向對方求婚。2015年裴勇俊跟女星朴秀珍宣佈結婚，隨後李思江透過朋友介紹而認識Ron，二人拍拖年半就決定結婚，由於二人年齡相差近11年，雙方父母一度反對。

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