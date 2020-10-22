add名人時尚丨JOYCE將運動鞋變藝術品 Tommy Hilfiger首推創作平台

藝術無處不在，就連運動鞋也是展示創意工藝的畫布，JOYCE最近和3位藝術家及2個本地創作團隊合作，將中環旗艦店變成迷你藝術館。

JOYCE邀請了愛丁堡雕塑家Alasdair Thomson製作運動鞋石雕，中國瓷器匠人Yeenjoy Studios以青花瓷概念打造波鞋，香港藝術家Vase by Su則以拿手的混凝土配鮮花的作品，勾勒出對比感，各有魅力。至於香港品牌Great Scott Custom和The Flying Hawk就為不同鞋款畫上塗鴉。

同時請來年僅9歲的設計神童Ronin舉行工作坊，將童真童趣的想法重現在運動鞋上，色彩繽紛的作品搶眼帶活力。

在地球的另一邊，Tommy Hilfiger宣佈推出首個創作者平台Tommy’s Drop Shop。平台將與由攝影、滑板文化、音樂至紋身等各領域的創作者合作，按月推出不同的限量膠囊系列，首款設計已定於今年12月面世，所有產品將使用100％有機棉，而且設計無分性別。Mr. Tommy Hilfiger表示：「創意合作一向是品牌的核心價值，這個平台開放給所有人，由本地到國際創作者，大家可以隨心作藝術交流。」

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