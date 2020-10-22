楊千嬅唔避忌照唱林夕歌 決心開純廣東歌演唱會

楊千嬅早前為兒童故事書聲演，今日她在尖沙嘴出席活動，表示今次聲演多個角色甚有難度。平時她會在家為兒子講故事，但兒子已開始長大，有時會有自己意見。

千嬅本年尾將舉行入行25周年演唱會，她表示已揀好歌單及進入排練階段，門票日內公開發售。她歴年來有很多歌曲出自林夕手筆，但自從林夕勇於發言，被大陸杯葛更把他變「佚名」，曾表態愛國的千嬅，今次仍會選擇唱林夕的歌，並不有擔心惹部分歌迷不滿，她說：「我大部分歌都係Wyman（黃偉文）同夕爺，今次係純廣東歌嘅演唱會，最大初衷係去未去過嘅城市演唱，只係一個音樂分享。」她表示今次演出內容是講及人的一個人生旅程。

限聚令早前已放寬，千嬅有到健身室做gym，每天3小時分段運動，但因丈夫丁子高慣跑山而且速度快，千嬅不會跟隨練跑：「如果跟佢跑山，我怕要直升機拯救我。」她取笑演唱會台不會升起，改用平地，被笑指體重令舞台在6場騷不斷下沉，她笑說：「啋，最多個台唔升起，費事壓死啲dancers。」

另外，活動由王幼倫和女兒張詩賢聯手舉辦，下月5日會舉行晚宴，她們希望把藝術融入生活，讓小朋友更容易接觸到藝術。張詩賢為故暫書聲演英文版，難度甚高，幸得千嬅指導。

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