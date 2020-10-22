釜日電影獎丨李秉憲畀面撐場封影帝 鄭有美撼贏愛姐奪影后

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一年一度的「第29屆釜日電影獎」今日在釜山Bexco舉行，由於武漢肺炎目前仍然嚴峻，所以大會亦做足防疫措施，每場枱只安排4人坐，枱中間有膠板隔開，而枱與枱之間亦有一段距離，以防一眾嘉賓有近距離接觸。

未知是否受疫情影響，到場撐場的僅得獲獎演員及頒獎嘉賓，當中有份競逐影帝的入圍名單雖然被稱為「死亡之組」，包括《南山的部長們》李秉憲、《從邪惡中拯救我》黃政民、《從邪惡中拯救我》李政宰、《抓住救命稻草的野獸們》鄭雨盛及《天文：問天》韓石圭，但最終僅得李秉憲到場，而李秉憲毫無懸念以大熱姿態勇奪影帝。李秉憲表示：「4年前與禹民鎬導演合作《寒流黑金》時，亦在這裏獲得獎項，這次合作亦再度獲獎，似乎是一種緣份。今日的心情特別奇怪，猶如首度參加頒獎禮般，十分緊張，能獲得這個獎感到十分榮幸。希望大家一同度過是次艱難的時刻，等待再次笑着跟大家見面的一天，大家都要健康。」

而入圍影后的包括《82年生的金智英》鄭有美、《復仇母親》李英愛、《棒球少女》李珠英、《致允熙》金喜愛和《抓住救命稻草的野獸們》全度妍，雖然5人都未有出席頒獎禮，但最終影后就落在《82年生的金智英》的鄭有美身上。鄭有美透過事務所工作人員表示可惜未能親身參與頒獎禮，未來亦會拍攝好的作品回饋大家。

至於性感登場的徐睿知就獲得人氣獎，人氣男演員方面則由《屍殺半島》的姜棟元獲得姜棟元透過影片答謝fans外，更祝賀頒獎禮能如期舉行，而徐睿知致詞時表示：「感謝大會邀請我出席，站在台上亦憶起拍攝時的情況，很深刻的回憶。我知道這個人氣獎是fans投票所得，所以真心很感謝國內外的fans。」

最佳女配角方面由《屍殺半島》年僅14歲的李蕊撼贏一眾前輩《南山的部長們》金泰貞、《夜半門開》全少妮、《我們與愛的距離》金詩曦及《燦實也多福》尹汝貞奪得，不過李蕊因工作缺席，未有親自上台領獎。最佳男配角方面由《南山的部長們》的李熙俊奪得，他為了電影而增重25kg（約55磅），他在台上表示：「感謝每天晚上陪我吃炸雞的教練，感謝每天晚上陪我吃炸雞的妻子，因為育兒問題吃了很多苦，我愛她。」

得獎名單如下

最佳電影：《我們與愛的距離》

最佳劇本：《我們與愛的距離》

最佳導演：《柳烈的音樂專輯》鄭址宇

最佳男主角：《南山的部長們》李秉憲

最佳女主角：《82年生的金智英》鄭有美

最佳男配角：《南山的部長們》李熙俊

最佳女配角：《屍殺半島》李蕊

最佳新人導演：《微光》趙珉宰

最佳男新人：《呼吸》金大建

最佳女新人：《燦實也多福》姜末琴

攝影獎：《從邪惡中拯救我》

音樂獎：《柳烈的音樂專輯》

技術獎：《從邪惡中拯救我》（武術）

人氣獎：徐睿知、姜棟元

資料來源：釜日電影獎

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