Red Velvet成員爆耍大牌 造型師掌錄影證據誓追究到底

韓星不時爆出欺凌的醜聞，當中男團GOT7的成員崔榮宰日前被爆曾涉校園暴力，不過其後榮宰所屬的JYP事務所就強調宰榮雖然曾與同學發生衝突，但「校園暴力」一說並非是事實。而今日就到女團Red Velvet的Irene和Seulgi成為新聞人物，被某位擁有15年經驗的時尚雜誌編輯及造型師A某發文暗指遭某位女藝人耍大牌刁難，事件引起網民的熱議。

A某在IG上傳了指摘某藝人的文章，當中她先提及大韓航空太子女趙顯娥的「果仁風波」，以及小學生毆打司機的事件等，主張自己也是屬受害者之一，並留言：「一個人在怎樣的環境下如何成長呢？我曾經深思熟慮過，今天我被一個人徹底踐踏。我還沒有見到她，但已要做好心理準備，今天就因為那個主人公的說話，失去了話語。手、腳、腦被綁住，靜靜地站着，在討厭的臉龐面前，只能成為儍瓜。」

A某表示自己在這行業15年，經歷過不少事情，但此刻認為自己人生已跪下了，亦決定放下架子，但事實卻並非如此：「在陌生的房間裏，猶如地獄般的20多分鐘。省略了完美的問候，對着坐在椅子上的我面前，把手機夾在手上指手劃腳說了很多話。我都不知道是對我這樣，還是對房間裏的所有人這樣。不管怎麼說，今天的大賞就是我。別人也受盡了這個樣子是吧？」同時又指遭藝人之言所傷害，禁不住流下淚來，又控訴表示：「我在誰人的面前都不會覺得丟臉，為甚麼會受這樣的屈辱呢？」

A某表示已將當時的情況錄影下來，又表示：「應該要向她採取行動。我是為了用文字傳達準確的真相，並取得更好的效果。以後我會動用所有能做的，讓我的頭腦聰明伶俐。好久沒有看到復仇對一個人有多麼大的依賴了。」雖然A某沒有開名指遭到邊位藝人刁難，但在文尾她卻tag了「#psycho #monster」兩英文字，由於相關字眼與Irene和Seulgi組成的小分隊活動時的歌曲同名，所以矛頭直指二人的其中一人。

而網民亦發揮他們的偵探功能，發現A某曾於4年前發表稱讚Irene的文章，有網民發現她已刪除了有關文章，不過因為A某發文時是指和該名藝人是第一次見面，所以亦令到不少網民都好奇到底她所指是邊一位藝人。

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