釜日電影獎丨徐睿知行紅毯露乳貼 谷胸裝一步一驚心頻頻拉裙

一年一度的「第25屆釜山國際電影節」已於昨日揭幕，今年因為疫情關係，令到大會取消開幕儀式及紅地毯活動，改為安排一眾名導奉俊昊、李滄東、朴贊郁等拍片為電影節打氣。至於原定在電影節期間舉行的「第29屆釜日電影獎」亦由本月8日延至今日舉行，雖然為防疫情擴散而未有安排觀眾入場，但大會舉行頒獎禮前先邀請上屆的4位得獎者到現場受訪。

當中包括憑韓片《江邊酒店》奪影帝的男星奇周峯，獲最佳男女配角的《上流寄生族》朴明勳和李姃垠，以及憑《倖存的孩子》獲最佳男新人的成侑彬。大會安排4人行完紅地毯後就排排坐接受司儀的訪問，並進行打手印儀式，之後紅地毯環節正式開始。先由擔任司儀的金鉉旭和李仁惠打頭陣進場，之後其他出席嘉賓陸續現身紅毯，當中包括大鐘影后崔嬉序、韓劇《梨泰院Class》女星金惠恩都分別以黑色喱士裙現身，而45歲女星金賢雅就穿上露膊爆乳裝出現，雖然打扮性感，但一身裝束就比較成熟，似足大媽。

而全場焦點就落在早前與男神金秀賢合作劇集《雖然是精神病但沒關係》的女星徐睿知身上，她穿上一條超低胸的露肩長裙，騷腿之餘，更谷胸上陣。身材豐滿的徐睿知現身紅地毯時一步一驚心，當中她的裙子搖搖欲墜似的，令她不時都要拉扯裙子及用手遮胸前，而近鏡時可見她不慎露出乳貼，認真失策。而最後就由競逐影帝的李秉憲壓軸亮相紅地毯。

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