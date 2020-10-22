荷李活男星祖瑟夫貼抗爭詩邀港人錄音：人們因上街而在一起 自由的戰士

過去一年，香港經歷了抗暴之戰，引起國際關注，荷李活男星祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）今年8月在fb向網民徵求香港靚相，計劃在網上平台hitRECord炮製一個關於香港的作品，他上個月再度在fb上載一張香港夜景照片，並再呼籲網民盡快提供照片。兩次均有不少網民在hitRECord瘋狂貼上反送中遊行和示威的照片，令網站變成一個國際文宣平台。剛剛祖瑟夫又再於fb呼籲香港人為一首詩錄音，詩中更擺明撐港人。

他於fb表示：「有香港人有興趣錄音嗎？我在找幾個人讀出以下幾句，你只需要一個電話！」該篇詩名為《香港永不眠》，翻譯如下：

《香港永不眠》

香港，她永遠不眠

東方的美人

微笑的龍在呼吸

她是水中的火

載着靈魂與船隻的城市

香港，有自己的世界

當我們寫上自己的歷史

朝未知之路

但我們永不孤單

我們永遠都一條心

香港，雨中哭泣

人們因上街而在一起

自由的戰士

因痛楚的臉

聲音都會被聽見

香港，我們所有人的家

有景觀、海港與山嶺

在藍色的天與海之間

在清晰的日子

我們永遠都能看清楚

香港，我們的聖城

在大街小巷中走過談過

如此充滿生命力

這個我們安頓的地方

晚上都在發夢

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