Video Talk今日精選丨醫生拆解睪丸癌迷思 跟靚女廚師學椰子水食譜

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月22日（四）Video Talk精選節目表：

1. 果籽【Video Talk│竊竊醫語】26歲過來人及醫生拆解睪丸癌迷思

日期：10月22日（周四）

時間：2pm - 2:30pm

主持：泌尿外科專科醫生葉維晉、26歲睪丸癌康復者Jeffrey、記者Marcus

內容：睪丸癌可謂男人最痛，因為醫治必須切除一顆睪丸。究竟治療會否導致陽痿？男士們又可以如何自我檢查？醫生及過來人將為你拆解種種迷思。

2. 【搵食Food Talk】椰子水唔止齋飲仲可以煮？ 靚女廚師教你椰子水食譜

日期：10月22日（周四）

時間：8pm - 8:30pm

示範嘉賓：Nicole @Kaso Kitchen 家嫂小廚房

內容：椰子水作為superfood，功效多多，利水消腫、清熱消暑、補充水分，可說是女士們的至愛。但椰子水除了獨立飲用，其實還可以入饌，炮製不同美味菜式。

今集《飲食男女》Video Talk直播，找來家嫂小廚房Kaso Kitchen的Nicole開班，示範怎樣利用椰子水，一椰三味炮製咖喱雞、椰汁紫米露與及mocktail。

直播期間，Nicole會即場回答大家在烹調上的疑難雜症，跟大家分享煮食心得，愛美又愛食的你就不要錯過了。

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《果燃台》10月23日（五）Video Talk精選節目表：

機鬥【Video Talk：街機熱潮回歸 SNK Neo-Geo MVS X】

日期：10月23日（周五）

時間：7pm - 7:30pm

主持：穆林

嘉賓1：機鬥網站編輯 Allen

嘉賓2：數碼捕籠網站主持 Jack

內容：街機以往給人的感覺笨重，難登入大雅之堂，但其實早已經大變身了！即將推出的 SNK Neo-Geo MVS X 便可以安放在家中重溫昔日的遊戲。內置《拳皇》、《Metal Slug》等50款作品，兼採用17吋屏幕兼支援雙打功能，90年代感覺終極回歸。還有12月世嘉推出街機 Astro City 的迷你版亦會推出，街機熱潮又再度興起！今集邀請機鬥網站編輯 Allen 以及 數碼捕籠網站主持 Jack 評測這部 SNK Neo-Geo MVS X 街機，以及探討香港街機熱潮。

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