汪峰收240萬人仔淨唱3首歌 台上拒收fans花被轟扮大牌

早前有大陸主持人拍片，大爆邀請「國際章」章子怡出活動，出場半個鐘收過億，雖然酬勞驚人，但該主持就指國際章非常敬業，所以絕對配得起這個價錢。章子怡半個鐘過億被指值回票價，反觀她老公汪峰最近收240萬人仔（約280萬港元）做騷，點知汪峰唱完歌即閃，被網民鬧爆扮大牌。

有大陸KOL早前在社交網中，上載一段汪峰正在台上表演的片段，並留言指江峰收240萬人民幣唱3首歌，唱完就走連說話都沒有講一句，形容「太貴了」。之後又有網民貼出汪峰當晚表演時有男fans上台獻花的片段，汪峰先是出手拒絕，繼而無視對方，但因該男fans一直拿着花伸向他，故最後他才勉強收下，但收花時卻沒有看過對方一眼。後來又有一個女fans上台獻花，結果汪峰看到後即轉身就走，而該女fans亦被現場的工作人員拉下台，而這時江峰亦將剛收到的花放在地下，繼續唱歌。當汪峰唱完歌後，已經叫大家要體諒現場保安，因為他們都很辛苦，還表示希望能好好地唱歌，故要求大家不要再上台。

唱完3首歌後，汪峰向台下鞠躬後即由工作人員護送下離開，與他隔了3個身位的主持即時邊追着他邊叫他留步，但汪峰亦沒有理會，頭也不回地離開，場面頗為尷尬，有大陸網民看完片後都大鬧汪峰扮大牌，又表示「唱完歌頭不回就走，太不厚道，場面再小，起碼也是付了出場費的。」而眼見被一眾網民鬧爆，汪峰事後在直播時就解釋若當晚每個人都上台的話，自己根本沒辦法唱歌，又指接了花後，很多人陸續衝上台：「我特別感謝每個想送花的朋友，我們所有人現在特別應該感謝的是這些維持秩序的保安。你知道他們有多不容易嗎，只有2、30個人強擋着成百上千人。」

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