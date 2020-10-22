率先爆丨叱咤閉門舉行頒獎禮 港台取消頒發十優歌手

武漢肺炎最近雖然有緩和迹象，但今年受疫情影響，樂壇仿似一潭死水，冇乜好歌hit爆，本年度的樂壇頒獎禮都遭波及。據《蘋果》收到消息，明年1月1日舉行的商台「叱咤樂壇頒獎禮」將會閉門舉行，不設觀眾，但商台會book場照搞頒獎禮，歌手照上台唱歌，叱咤以Online形式直播；而港台「第43屆十大中文金曲頒獎音樂會」則沒有實體頒獎禮，只會請得獎歌手錄影節目，並安排於明年1月16日在港台電視31播出，消息指港台今年取消頒發十優歌手、最優秀流行歌手大獎及進步獎；至於新城勁爆頒獎禮，據聞同樣沒有實體頒獎禮。

去年因為受反送中運動影響，上屆商台、港台和新城都相繼取消實體頒獎禮，今年因受到武漢肺炎打擊，樂壇幾乎陷入停擺，但頒獎禮就繼續舉行，近日商台已開始為叱咤做宣傳，據知，港台鑑於疫情關係，今年同樣沒有實體頒獎禮，唱片公司已收到港台通知，獎項縮減為只頒30個，包括：10首金曲、十大中文金曲新人獎 （金銀銅）、國語歌曲獎1首、創作歌手（金銀銅）、大碟獎（男、女、組合樂隊）、男女歌手樂隊組合（金銀銅）等。

由於今年歌手工作大減，十優歌手、最優秀流行歌手大獎和進步獎變得名存實亡，港台索性取消獎項，十優歌手獎於1994年成立，過去廿年，陳奕迅和容祖兒都例牌攞獎，陳奕迅更創下廿度封十優歌手紀錄，容祖兒以19次僅次之，兩人更多次冧莊奪最優秀流行男、女歌手獎。

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