林子博為亡妻領死亡證 憂心子女情緒：阿女無時無刻都眼濕濕

前大台娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）昨晨不敵癌魔病逝，子博與15歲大女林詠渝和11歲的兒子林卓楠，今晨分別在社交網留言悼念Shirley，子博直言「未Ready」，哀痛反問：「到底怎樣才可以令眼淚停下來？」一字一淚，令人傷感。

今日下午3時許，子博由家人陪同下現身灣仔胡忠大廈為太太辦理死亡證，逗留約半小時後離開，並有停下來接受傳媒訪問。子博一身黑衣素服，神情哀傷，顯得有點疲累，他透露已為太太安排身後事：「11月中喺紅磡萬國殯儀館舉殯，會以道教儀式進行，因為我同太太都冇宗教信仰，但佢父母係用呢個儀式。」

提到太太為何走得突然，戴住cap帽的子博一度低頭不語，強忍着淚水說：「佢走嗰陣大約喺21號（周三）凌晨4點左右，之前幾個鐘（晚上）約10點，我都有見過佢，有同佢傾幾句，當然我都睇到佢情況係好虛弱，亦好嚴峻，但就冇諗過幾個鐘之後就走咗。」疫情關係，醫院一般不讓親友探病，但由於Shirley的情況較嚴重，子博亦獲得豁免，他續說：「臨尾嗰日，20號嗰晚，姑娘都話你可以一路睇住佢，但唔可以過夜，因為醫院有好多唔同病人，如果當時我再留耐啲，就可以陪到佢（離世）。」子博透露21號凌晨3時多收到醫院電話，立即趕到醫院見太太最後一面，他說：「開頭自己一個趕去醫院，因為唔想嘈醒小朋友，怕誤咗見佢最後一面嘅時間，我去咗睇住佢走，之後我家姐就去我屋企接埋兩個小朋友過嚟，都有見到。」

Shirley的遺願，除了捐眼角膜遺愛人間，還好希望可以繼續看到老公的演出，子博說：「佢最想睇到我個節目《大叔要變身》出街，因為係搵我一位導演朋友傾返嚟，現在只係喺開電視播咗一集，佢未睇晒，同埋我個舞台劇，疫情關係要押後到明年6月，現在都睇唔到。」他坦言現階段會特別留意子女的情緒？他說：「阿女就要特別關注啲，好傷心，見佢無時無刻都眼濕濕；阿仔比較刻意壓抑自己，做好多嘢令自己分心，我都有刻意同佢傾偈，但佢有少少迴避，少少想喊就話要去沖個涼或廁所咁。」訪問後，子博便與家人一同離開。