三浦春馬家庭環境複雜 骨灰及遺產不知所踪

日本男星三浦春馬於7月18日上吊自殺身亡，終年30歲。三浦離世超過三個月，他生前的好友透露，三浦的身後事至今尚未解決，就連他的骨灰和遺產亦不知去向。

三浦春馬自殺前只拍了三集的TBS電視台劇集《錢的盡頭是愛情的開始》於本月已播出第四集大結局，而他生前主演的電影《天外者》亦安排於12月上畫。三浦的好友近日透露：「對我們來說，重要的並不是回憶，而是目前的問題。我們想知道三浦的墳墓在那裏，想去上香。他最後所住的寓所內的遺物會變成怎樣？雖然很關心他的事情，但三浦的母親並沒有公開他死後的消息，所以甚麼也做不了。」三浦的親戚就指，雖然三浦的骨灰已經處理，但至今仍然沒有墳墓，所以親友都不知道骨灰的所在地。

至於三浦的遺物，由於他自小在複雜的家庭環境下長大，生父與母親在他年幼時分開，母親之後改嫁繼父笹本賢一，春馬與繼父的感情不俗。三浦早前被爆與母親因財失義，在死前一個月還改回生父的姓氏，對母親徹底失望。有法律界人士就指，三浦雖然沒有再跟母親姓，但法律上的親子關係卻不能切斷，所以生母和生父亦同樣擁有遺產的承繼權，但如果三浦的繼父領養了三浦成為養父的話，其繼父亦有可能獲得承繼權。而三浦家的關係者亦指出，三浦的骨灰會被怎樣安排，與往後的遺產分配亦有着莫大的關係，更有機會會被「分骨」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！