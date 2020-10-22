陳奕迅呷醋女兒迷大陸偶像：他們都叫我Eason哥

陳奕迅（Eason）在過去大半年，因為疫情關係，一度處於停工狀態，直到近期終於「復出」，為其全新廣東歌《致明日的舞》宣傳。Eason曾經表示在疫情下多了時間陪伴家人，與太太徐濠縈及女兒康堤也傾談多了，日前Eason透過視頻接受大陸傳媒訪問，亦罕有地分享與康堤相處的開心事。

Eason表示一直有留意大陸的綜藝節目，早前為了支持鄭希怡看了《乘風破浪的姐姐》，而且因為《少年的你》亦覺得易烊千璽很Cool，他說：「之後一直有留意他的東西，還跟女兒一起追，王一博、范丞丞，其實一直都有留意到，因為我女兒有介紹給我聽，她挺關注內地的偶像。」但聽到康堤的偶像不是自己，Eason似乎有點不是味兒，忍不住說：「我跟女兒說，其實有一些我真的有看過，都叫我Eason哥，你知道嗎？」接着Eason扮女兒驚訝的樣子，並笑說：「也許他們比我紅，但是我的地位比他們高！」語畢，擺出一副「得戚樣」。

後來，Eason又被問到有否危機感，他撥起前額的頭髮，指一指自己的髮線，並說：「危機這兩個字，我只會想到是這邊，但幸好，幸好我一直都這樣高，所以還好，還不用戴甚麼，男士嗎，男士最大的危機就是這個。」

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