汪明荃係鄰居丨曾志偉以1億賣出彩濤別墅 持貨32年賺9,597萬

有錢最實際真係買磚頭，不少藝人愛買物業做投資，有指曾志偉最近以1億賣出西貢清水灣彩濤別墅，面積1,789平方呎的洋房，每呎作價約5.6萬元。曾志偉投資向來有遠見，據土地註冊處資料顯示，他於1988年以403萬元買下該棟洋房，持貨32年，帳面勁賺9,597萬元，升值約25倍，荷包大進帳。有消息指志偉這次未有在巿場放售，物業由屋苑另一名業主買下，但相關消息當事人未經證實。

汪明荃（阿姐）和羅家英也是住在彩濤別墅，其洋房是早志偉一年買入，在1987年以293萬元購入，至今她仍然自住未有出售打算。阿姐表示沒想過能升值到1億，她住下覺得舒服未有搬遷之意。阿姐每年新年做完大台團拜節目，也會邀請台前幕後到家中開P。其實阿姐入住上址33年，卻被竊匪三度入屋爆竊，最後一次是發生在7年前，阿姐指賊人疑趁兩名外傭外出放狗，家中擺空城計時入屋偷竊，賊人疑似撬開2樓客房的窗入屋，再直接到主人房偷走一個小夾萬，內有珠寶、結婚戒指、港幣、人民幣及加幣等財物，總值超過300萬元。阿姐最肉赤是被偷走結婚戒指，事後家英哥再補送她一隻新的婚戒。

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